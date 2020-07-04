أخبار عاجلة

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإمارات تعتمد هيكلاً حكوميًّا جديدًا.. وإعلانه غدًا

Print
الإمارات تعتمد هيكلاً حكوميًّا جديدًا.. وإعلانه غدًا الإمارات تعتمد هيكلاً حكوميًّا جديدًا.. وإعلانه غدًا
يتضمن دمج وزارات وهيئات

الإمارات تعتمد هيكلاً حكوميًّا جديدًا.. وإعلانه غدًا

ذكر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي، أنه اعتمد اليوم السبت هيكلاً حكوميًّا جديدًا، يتضمن دمج وزارات وهيئات.

وأضاف بأن الإعلان الكامل سيصدر ظهر غد بالتوقيت المحلي (الـ0800 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح حاكم دبي على "تويتر" أن القرار يهدف للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات.. وقال: "أعلنا في 13 مايو 2020 نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات كجزء من استراتيجية الدولة للتعامل مع آثار جائحة ".الإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

مصر تسجل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

شبكة عيون الإخبارية