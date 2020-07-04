غدًا عبر تقنية الفيديو .. مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعقد أعمال دورته الـ (43)

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تحت رعاية جامعة الدول العربية

يعقد مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب غدًا الأحد أعمال الدورة (43) عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتحت رعاية جامعة الدول العربية.

وستناقش الدورة الجديدة عددًا من القضايا المهمة، منها تأثير التغيرات الدولية على الرياضة العربية في ظل جائحة كورونا، وتصورات الدول العربية حول آليات التعامل فيما بعد هذه الجائحة، بالإضافة إلى استعراض المشروعات والبرامج المطروحة من قِبل اللجان الفنية المعاونة، لإقرار تنفيذ تلك البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية المشتركة.

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري في بيان له اليوم أن هناك توجهًا لطرح مجموعة من البرامج والأنشطة للارتقاء بالحركة الشبابية والرياضية العربية، مشيرًا إلى تكثيف الجهود من قِبل وزراء الشباب والرياضة العرب للخروج بمجموعة منوعة من البرامج تتلاءم مع الظروف والتحديات الراهنة.