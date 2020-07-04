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بمباراته رقم 648 .. المخضرم بوفون يحطّم رقم مالديني

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بمباراته رقم 648 .. المخضرم بوفون يحطّم رقم مالديني بمباراته رقم 648 .. المخضرم بوفون يحطّم رقم مالديني
في عمر الـ 42 وعبر محطة يوفنتوس

بمباراته رقم 648 .. المخضرم بوفون يحطّم رقم مالديني

وكالات: حطم حارس يوفنتوس المخضرم جانلويجي بوفون، الرقم القياسي بعدد المباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بخوضه بعمر الثانية والأربعين مواجهة فريقه ضد جاره تورينو، السبت، في المرحلة الثلاثين.

وهذه المباراة الرقم 648 للحارس بوفون، متفوقًا على الظهير الأيسر لفريق ميلان السابق باولو مالديني.

وكان بوفون، الذي خاض موسمًا وحيدًا مع باريس سان جرمان الفرنسي، قبل عودته إلى "بيانكونيري"، مدد عقده هذا الأسبوع لسنة إضافية مع حامل لقب الدوري في السنوات الثماني الأخيرة.

وحقق بوفون رقمه بعد 25 سنة من بداياته في "سيري أ" مع بارما، و19 عامًا بعد توقيعه للمرة الأولى مع يوفنتوس.الدوري الإيطالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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