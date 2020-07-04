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وفاة ستيني في الأردن متأثرا بفيروس كورونا

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وفاة ستيني في الأردن متأثرا بفيروس كورونا وفاة ستيني في الأردن متأثرا بفيروس كورونا

جى بي سي نيوز :- أعلن وزير الصحّة الدكتور سعد جابر وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ مساء اليوم الجمعة في مستشفى الأمير حمزة.
وأوضح جابر، أنّ المتوفى البالغ من العمر 63 عاماً هو أحد سائقي الشاحنات الذين تمّ فحصهم وكشف إصابتهم على الحدود، بعد قدومه من المملكة العربيّة ، مبيناً أنّه أدخل المستشفى بتاريخ 25 آيار2020 على إثر ذلك، وبقي تحت أجهزة التنفس الصناعي إلى أن توفي اليوم.
وقدّم جابر التعازي باسم لذوي المتوفى، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته.
وبذلك ارتفع عدد الوفيات في المملكة بسبب الى 10حالات .

جي بي سي نيوز

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