"الإسكان" تصدر دليل معايير تقييم قدرات المطورين العقاريين

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لرفعها وتعزيز تنمية القطاع

أصدرت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان دليل معايير تقييم المطورين العقاريين، والذي يحدّد معايير مهنية لتقييم المطورين العقاريين تشمل القدرات المالية والفنية والتنظيمية والتسويقية والقانونية؛ وذلك بهدف رفع قدرات المطورين وتعزيز تنمية القطاع.

وتسهم تلك المعايير في توفير بيئة تنافسية جاذبة للقطاع، تساعد على تقليل مخاطر المشاريع عبر التأكد من قدرات المطورين على تنفيذها وإنجازها، إضافة إلى تحفيز المستثمرين في قطاع التطوير العقاري وملاك الأراضي على الشراكة بشكل أفضل مع المطورين العقاريين لوجود أسس ومعايير تقييم واضحة تساعدهم على اتخاذ قرار الاستثمار بالشكل المناسب.

وأوضح المشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن الداوود، أن معايير التقييم للمطورين العقاريين تعدّ خطوة مهمة لبيان محفزات الشراكة مع وزارة الإسكان، مبينا أنه تم تطويرها من قبل خبراء ومتخصصين، وتمت الاستعانة بأفضل بيوت الخبرة لإعدادها وتطبيقها، لتشمل الجوانب الفنية والمالية وغيرها، مؤكداً أن الوكالة تعتزم التطبيق التجريبي لهذه المعايير وذلك لمدة عام واحد؛ لتعريف المطورين العقاريين بها حتى يتم تطبيقها بشكل كامل، إذ يمكن الاطلاع على الدليل بالدخول على مكتبة المطورين في نظام "إتمام" لمن سبق له التسجيل في النظام على الرابط https://etmam-services.housing.gov.sa/.

ولفت "الداوود" إلى أن الأثر الذي تهدف الوكالة الوصول إليه من خلال معايير التقييم يتمثّل في مساعدة المطورين العقاريين على ايجاد تقييم موضوعي لقدراتهم وتحديد نقاط القوة للحفاظ عليها وتعزيزها، ونقاط الضعف التي يمكن تحسينها، كما يساعد الجهات التمويلية على وضع آلية تقييم موضوعية للمطور العقاري بما يسهم في تعزيز الثقة بين الطرفين، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس على جودة المشاريع ورفع الأداء وإيجاد بيئة تنافسية بأفاق جديدة لقطاع التطوير العقاري من خلال وضع أساسيات الجودة لدى المطورين وتشجيعهم ورفع قدراتهم واستثمار فرص أفضل للمشاريع عامة ومشاريع البيع على الخارطة بشكل خاص.