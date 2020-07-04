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"زيارة على الماشي" تدخل قائد مدرسة الحجر المنزلي بعد إصابته بكورونا

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"زيارة على الماشي" تدخل قائد مدرسة الحجر المنزلي بعد إصابته بكورونا "زيارة على الماشي" تدخل قائد مدرسة الحجر المنزلي بعد إصابته بكورونا
أصيب بأعراض وبعد الكشف اكتشف انتقال العدوى له

رغم كل الاحتياطات التي حرص عليها قائد مدرسة عويم بن ساعدة، عطية الشدوي، واتباعه الاحترازات الموصى بها من وزارة الصحة، إلا أن زيارة خفيفة جعلته يخضع للحجر المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، يقول "الشدوي": "الحمد لله على قضاء الله وقدره، قبل أيام كنا في زيارة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، وبعد أيام بدأت أشعر بأعراض منها ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في العظام، توجهت بعدها للمستشفى أنا ومن كان معي في المناسبة".

وأضاف: "شعرنا بنفس الأعراض وبعد التحليل اتضح إصابتي بالفيروس، وأنا حاليًا أخضع للعزل المنزلي، وأتجنب الخروج من غرفتي وفي عزلة تامة لحين انقضاء الإصابة بإذن الله تعالى وأتماثل للشفاء".

وتابع: "لم يظهر علينا وقت اللقاء أنا وأقاربي أي أعراض وبعدها وقع ما كنا نتساهل فيه"، وعبر (سبق) فإنني أنصح الجميع بعدم التهاون أو التساهل بأي حال من الأحوال في التجمعات أو لقاءات الأقارب والأصدقاء، والحرص على ارتداء الكمام والتعقيم وتجنب المصافحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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