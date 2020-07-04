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"الإسكان" و"مركز الشراكات الاستراتيجية الدولية" يبحثان فرص التعاون

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للوصول لأفضل النتائج ودعم مسيرة علاقات المملكة مع الدول الأخرى

التقى وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، بوفد من المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

وبحث اللقاء فرص التعاون مع الجهات وتوحيد الجهود والمواءمة للعمل على خطة واضحة لتعزيز الشراكة مع الدول المتميزة في مجال الإسكان، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية 2030.

وأشاد الأمير سعود بجهود المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية في تحقيق الانسجام والتنسيق بين الجهات لبناء شراكات استراتيجية دولية فاعلة ومثمرة، فيما أشاد وفد المركز بالعمل المتطور الذي تقدّمه وزارة الإسكان على مختلف الأصعدة ذات العلاقة، ما جعلها نموذجاً يحتذى للعديد من الدول.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن جهود الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال العلاقات الدولية في الاسكان، وتنسيق جهود الادارة مع المركز للوصول إلى أفضل النتائج، ودعم مسيرة علاقات المملكة مع الدول الأخرى في مجال الاسكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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