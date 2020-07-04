"سبق" تكشف تفاصيل مقطع "سائق الدينا" المتهور بخميس مشيط

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حاول الاصطدام بعدد من الدوريات الأمنية وأطلق النار عشوائياً

كشفت مصادر "سبق" تفاصيل المقطع المتداول، يوم أمس، والذي يظهر مركبة من نوع دينا يقودها شخص متهور، وقد حاول الاصطدام بعدد من الدوريات الأمنية بخميس مشيط أثناء متابعته.

وأكدت المصادر أن الدوريات الأمنية بخميس مشيط تمكنت يوم أمس من الإطاحة بمواطن يقود مركبته من نوع دينا، حاول الاصطدام بعدد من الدوريات وأطلق النار بشكل عشوائي، وعرض حياة الآخرين للخطر.

وبينت المصادر أن عدداً من الأشخاص تقدموا بشكوى حول تعرض مركباتهم للصدم من قبله، وتعريض حياتهم للخطر، فيما أعدت الدوريات الأمنية تقريرها بالحادثة وتفاصيلها، ويتم تحويله للجهات المختصة لإجراء اللازم بحقه.