سلسلة الانفجارات.. احتراق محطة للطاقة جنوب إيران

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عطّل محولاً في مدينة الأهواز

اندلع حريق اليوم (السبت)، في محطة للطاقة في جنوب غرب إيران، وهو الأحدث في سلسلة من الحرائق والانفجارات، التي أصاب بعضها مواقع حساسة.

وبين المتحدث باسم شركة تافانير للطاقة مصطفى رجبي مشهدي، أن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق الذي عطل محولاً في محطة الطاقة الموجودة بمدينة الأهواز، وأن التيار الكهربائي عاد بعد انقطاع جزئي، وفقاً لـ"رويترز".

وشبّ حريق الخميس الماضي في منشأة نطنز النووية، وذكر مسؤول سابق أن حادث نطنز يمكن أن يكون محاولة لتخريب العمل في المحطة التي تشارك في أنشطة تنتهك الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقتل 19 شخصًا الثلاثاء في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وأجع الانفجار إلى تسرب للغاز.