إسرائيل تطلق سراح مواطن أردني

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جى بي سي نيوز :- أفرجت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس عن تاجر أسلحة أردني ورحلته إلى بلاده تحت غطاء من السرية، كانت قد اعتقلته الشهر الماضي في غور الأردن.

ونفت الشرطة الإسرائيلية تصريحات مسؤول إسرائيلي، قال إن إطلاق سراح أردني جاء لاعتبارات دبلوماسية واستخباراتية. وفق ما ذكرت قناة i24 الإسرائيلية.

وعللت الشرطة الإسرائيلية إطلاق سراح الأردني، بأنها لم تجد أي "بنية تحتية قوية" للأدلة لمحاكمته.

في حين نقلت القناة الثانية العبرية، عن مسؤول في السلطات الإسرائيلية قوله، إن إطلاق سراح الأردني جاء بسبب مخاوف بتعريض العلاقات الدبلوماسية مع الأردن إلى الخطر، وخشية إلحاق الضرر بمصادر للمخابرات الإسرائيلية.

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