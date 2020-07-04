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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن فشل محاولة انقلاب في أديس أبابا

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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن فشل محاولة انقلاب في أديس أبابا رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن فشل محاولة انقلاب في أديس أبابا
تعهد بمحاسبة المتورطين والممولين

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن فشل محاولة انقلاب في أديس أبابا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن فشل محاولة انقلاب في بلاده، وقال: محاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا باءت بالفشل.
وأكد آبي أحمد أن "تكوين الجيش الإثيوبي يمنع الانقلاب، لأنه جيش وطني قومي بعيد عن السياسة، مهمته حماية سيادة الوطن".
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي خلال اجتماع مع قيادات إثيوبية إن "هناك من يطلقون الرصاص ولن نكتفي بملاحقتهم بل سنلاحق الذي دفعهم إلى إطلاق الرصاص".
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي استحالة نجاح أي محاولة انقلابية عسكرية في بلاده، وقال إن الاضطرابات التي وقعت بعد قتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا ومحاولات الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا قد باءت بالفشل.
وأضاف أنه تم التخطيط للسيطرة على أديس أبابا تحت شعار "نبدأ بأديس وننتهي بأديس"، مضيفًا: "هذا العمل التخريبي قامت به مجموعة تنفذ أجندات خارجية، وفشلت في السيطرة على أديس أبابا، لأنها رمز إثيوبيا وعاصمتها".


وقال إنه من "المؤسف أن المتورطين هم أنفسهم من شملهم العفو، وامتدت لهم يد السلام، فقابلوها بإطلاق الرصاص"، وأكد على محاسبة كل من أطلق الرصاص، ومن موّل وحرض على ذلك من "جهات خارجية ومحلية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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