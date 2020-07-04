"تعليم الرياض" تدعو منسوبيها للمشاركة في جائزة  "حمدان بن راشد"

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تتضمن فئات "تميز الطالب والمعلم والمدرسة والبحث التربوي"

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، منسوبيها، للمشاركة في الدورة الثالثة والعشرين لفعاليات مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، إن جائزة تلك الدورة في جميع فئات الميدان التربوي "الطالب المتميز، المعلم المتميز، المدرسة المتميزة، البحث التربوي المتميز".

ودعا "الوهيبي" طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات وقادة وقائدات المدارس إلى الدخول على موقع الجائزة ( www.ha.ae ) والتعرف على الأدلة التعريفية للمشاركة فيها والشروط والمعايير التي استحدثت على الفئات المشاركة في الجائزة.

ويتولى مكتب التعليم، ممثلاً في منسق الجائزة، متابعة المشاركين بدءًا من الترشيح حتى رفع الملفات لمركز التميز بالإدارة، مع ضرورة أن يتأكد كل مرشح من إرفاق الشواهد الدالة على معايير الجائزة.

ودعا "الوهيبي" جميع مكاتب التعليم والمدارس، لحث منسوبيها للمشاركة في الجائزة مساهمة في نشر ثقافة التميز وتفعيلها في الميدان التربوي، علمًا أن آخر موعد لإرسال المشاركات للإدارة الخميس الموافق 22 محرم.