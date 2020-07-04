أمين الشرقية لـ"سبق": المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة القادمة

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"الجبير" يميط اللثام عن تعقيم 200 ألف موقع لعودة الحياة الطبيعية

أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الأمانةأطلقت عدة خدمات وتطبيقات إلكترونية من شأنها القيام بخدمة المستفيد في مجالات عدة لتوفير عناء الجهد والوقت، مثل خدمة "نخدمك في بيتك"، بهدف خدمة جميع المستفيدين في منازلهم دون الحاجة للتواجد حضورياً للأمانة أو البلديات، وبمجرد حجز موعد عبر البوابة الرقمية.

وقال "الجبير" في حوار مع "سبق": الأمانة استخدمت الخوذات الحرارية لرصد العلامات الحيوية لقياس درجة الحرارة على بعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري، حيث يتم من خلاله فحص 200 شخص في الدقيقة، باستخدامها في المواقع العامة والأسواق والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام،

"سبق": الآن وبعد العودة للحياة الطبيعية تحت شعار "نعود بحذر"، ما هي أبرز خطط الأمانة لخدمة المستفيدين؟

"الجبير": أطلقت الأمانة عدة خدمات وتطبيقات إلكترونية من شأنها القيام بخدمة المستفيد في مجالات عدة لتوفير عناء الجهد والوقت، مثل خدمة "نخدمك في بيتك"، بهدف خدمة جميع المستفيدين في منازلهم دون الحاجة للتواجد حضورياً للأمانة أو البلديات، وبمجرد حجز موعد عبر البوابة الرقمية يتم من خلالها كتابة ملاحظات المستفيد وبلاغاته وتقوم على إثره خدمة العملاء بتقييم الطلب وتقديم الخدمة المناسبة له بحسب الإدارة المعنية، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم مباشرة الخدمة وتفعيلها من قِبل خدمة العملاء بالأمانة.

"سبق": هل قامت الأمانة بوضع استراتيجية جديدة لسوق الخضار والفواكه المركزي بعد اكتمال أعمال الصيانة وافتتاحه؟

"الجبير": تم افتتاح سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام بعد إجراءات التنظيم الداخلي، وتطبيق إجراءات احترازية جديدة في السوق، حيث تم تسليم إحدى المظلات لمقاول الصيانة بهدف أعمال الصيانة والتنظيم الداخلي، حيث تم منع دخول الأفراد واقتصر الدخول للتجار والمورّدين ممن لديه سجل تجاري للحراج البلدي والمستورد، فترة أعمال الصيانة التي تمت، وتم نقل الباعة إلى مظلات أخرى وفق خطة تنظيمية لضمان عدم التكدس وتقليل الازدحام، كما قامت الأمانة باستحداث عشرة أسواق مؤقتة في عدد من المدن والمحافظات لتحقيق الفائدة للتجار والمستهلكين.

"سبق": وهل حقق سوق الخضار والفواكه في الخبر والذي تم إطلاقه بمبادرة "تسوق بسيارتك" الهدف المنشود منه؟

"الجبير": هي تجربة جديدة في أسواق الخضار والفاكهة المركزية في المنطقة من خلال خدمة المستهلك وهو بسيارته وهي ضمن خطة الأمانة الاحترازية لإنشاء أسواق مؤقتة؛ بهدف منع التكدس وإيجاد فرص استثمارية لدعم الشباب، وكانت قد أطلقته الأمانة ونفذته بلدية محافظة الخبر، متضمناً 12 نقطة بيع وخدمة للسيارات، بمساحة 6500م2 بمواقف حديقة ميدان الإسكان جنوب الخبر، كما تم تضمينه بلوحات إرشادية وعدد كافِ من الحاويات وعمال نظافة خلال فترة التسوق، إضافة إلى تخصيص مراقبين صحيين ومراقبي أمن وسلامة لمتابعة التقيد بكافة الاشتراطات الصحية.

"سبق": إلى ماذا تخطط الأمانة في المجال الرقمي لخدمة المستفيدين؟

"الجبير": منذ سنوات وأمانة المنطقة الشرقية تتوسع في المجال الرقمي والخدمات الإلكترونية حيث دشنت الأمانة الرقمية، وبطبيعة الحال تم التركيز على خدمة المستفيدين بشكل كبير لإنجاز معاملاتهم بطريقة سريعة نختصر خلالها الجهد والوقت، وفي ظل دعم القيادة الرشيدة للقطاع البلدي حققت الأمانة أكثر مما تصبو إليه وما زالت تسعى للابتكار والإبداع من أجل تطوير خدماتها بشكل أكبر والتوسع في هذا المجال.

حيث عملت الإدارة العامة للتخطيط العمراني على تقديم خدمات نظم المعلومات الجغرافية عبر البوابة الجغرافية بالموقع الإلكتروني للأمانة و دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلدية، وتم إنجاز ما يقارب 584 معاملة إلكترونية عن بعد ضمن الخدمات التخطيطية والمساحية المقدمة للمستفيدين، وتتضمن فرز الأراضي والدوبلكسات (436 معاملة)، تحديث الصكوك (61 معاملة)، الكروكي المساحي (46 معاملة )، اعتماد المخططات (7 معاملات)، كما أطلقت الأمانة الخدمة الإلكترونية لترخيص المشاريع الخدمية و التي تمكن المستفيدين من التقديم على طلب ترخيص مشروع خدمي مثل محطات الوقود و المدارس والمباني الصحية وصالات الأفراح والاستراحات، وذلك من خلال آلية رقمية عن بعد، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تنفذها الأمانة لمواجهة جائحة كورونا، تماشيًا مع الجهود المبذولة، والتعليمات التي أصدرتها حكومة المملكة في هذا الشأن، إضافة إلى عزم الأمانة على استكمال خدمات إلكترونية أخرى تحت التطوير تخدم المستفيدين بالقطاع البلدي مثل خدمة ضم النوافذ والشوارع وضم الزوائد التنظيمية وإصدار نسخة محدثة من تطبيق مدينتي للأجهزة الذكية.

"سبق": نودّ تسليط الضوء تطبيق "مدينتي" الذي قامت بتوفيره أمانة المنطقة الشرقية، والذي حقق نقلة نوعية في نطاق الاستكشاف الجغرافي على مستوى المنطقة؟

"الجبير": تمت الاستفادة من هذا التطبيق خلال فترة منع التجول حيث يعمل التطبيق على إمكانية البحث والاستعلام عن مواقع الخدمات والأنشطة الحيوية القريبة من الحي الذي يسكنه المستفيد، مثل خدمات التموين الغذائي والخدمات الصحية وأماكن بيع الغاز وبيع المياه وخدمات الصيانة والإصلاح، وذلك داخل نطاق الحي السكني، وتشير آخر إحصائية بأن عدد الزيارات لبوابة أمانة المنطقة الشرقية الإلكترونية منذ بداية الجائحة بلغ ١٣٣،١٥١ زيارة، أي بمعدل ١٥١٣ زيارة يومياً.

"سبق": نودّ الحديث عن الخوذات الحرارية التي استخدمتها الأمانة في أسواق الخضار والفاكهة المركزية؟

"الجبير": بدأت الأمانة باستخدام الخوذات الحرارية لرصد العلامات الحيوية لقياس درجة الحرارة على بعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري، حيث يتم من خلاله فحص 200 شخص في الدقيقة، باستخدامها في المواقع العامة والأسواق والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، وغيرها من أماكن التجمعات، وعن آلية عملها فهي تصدر إنذاراً في حالة رصد أي شخص مصاب بالحمى، وتم تدريب عدد من منسوبي الأمانة على استخدامها في عدد من المواقع الحيوية والتجارية وأسواق النفع العام بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية جنباً إلى جنب وعلى إثره يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

واستمرارًا للإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا "، فقد قامت أمانة الشرقية بتركيب الكاميرات الحرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، حيث يقوم بفحص ٢٤ شخصًا في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم إلى السوق.

"سبق": ما الذي حققته الأمانة من الجهود في سياق الجولات الرقابية والمخالفات ومواقع التعقيم منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم الأول لعودة الحياة لطبيعتها؟

منذ بدء الجائحة، تحديداً، وحتى يوم 29 شوال بلغت الجولات الرقابية التابعة للأمانة (118718) جولة رقابية، و (2700) جولة مشتركة مع الجهات المعنية، و(2536) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و(1138) مخالفة تكدس في مساكن العمالة، و(6271) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19، و(563) مخالفة لمزاولة الأنشطة الغير مستثناة، و(16388) مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر، فيما بلغ عدد المصادرات خلالها (157035)، وتم رفع (695626) طنًا من النفايات، وإزالة (466698) متراً مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، وتم تطهير وتعقيم أكثر من (200 ألف) موقع بالمنطقة، باستخدام (18659562) لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (12000) فرد من الكوادر البشرية في النظافة، و (2328) مراقبًا ضمن الكوادر البشرية للإصحاح البيئي، و (3304) مراقبي بلدية.

"سبق": حدثنا عن جهود أمانة المنطقة الشرقية في متابعة البروتوكولات البلدية والإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تم الوقوف عليها في اليوم الأول من عودة الحياة الطبيعية، وتحديداً لفئة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية؟

"الجبير": بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين بضرورة التقيد بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية فقد تم خلال بداية نشاط هذه المحال يومي الأحد والاثنين زيارة (1007) منشآت من قِبل المختصين، نتَج عنها رصد (187) مخالفة تمثلت في عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة العامة، كما تم إغلاق (25) صالونًا مخالفًا للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، أما مراكز التجميل النسائية فقد قامت الأمانة بعدد من الزيارات لهذه المراكز، بهدف توعية العاملات من قبل إدارة الخدمات النسائية.

"سبق": حدثنا عن مركز بلاغات أمانة الشرقية والذي حصل مؤخرا على شهادة الآيزو...

"الجبير": حصلت أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الآيزو لمركز البلاغات والطوارئ 940 من "e United Kingdom Accreditation Service UKAS"، وذلك في نطاق العمليات وخدمة تلقي وحل البلاغات وشكاوي المستفيدين، من خلال الاتصال بالرقم 940 ووسائل التواصل الاجتماعي والبوابة الإلكترونية والفاكس والبريد الإلكتروني، إضافة إلى تطبيق بلاغاتي.