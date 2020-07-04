مدرسة "شرق" لتعليم القيادة بجامعة الإمام تطبق البروتوكولات الصحية

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شملت الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد وإلغاء البصمة واستخدام المعقمات

طبقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية في مدرسة شرق لتعليم القيادة التابعة لها منذ البدء في عودتها للعمل واستقبال المتدربات، سواء في الميدان أو داخل المكاتب الإدارية، باتباع الطرق الوقائية مثل التباعد بين الموظفات واستخدام المعقمات وتطهير جميع الساحات والأروقة والمداخل بشكل يومي؛ للحد من انتشار العدوى وحفاظاً على سلامة الجميع .

وأكد وكيل الجامعة رئيس مجلس إدارة المدرسة الدكتور صالح بن علي الراشد، حرص الجامعة على توفير بيئة صحية خالية من الأمراض واتباع اللوائح الصحية في أماكن العمل والتدريب؛ حيث تم تعقيم جميع مرافق المدرسة بما فيها أجهزة التصوير والحاسب الآلي والسيارات، وتم إلغاء العمل بنظام البصمة والاكتفاء بالتوقيع على أن تستخدم كل موظفة قلمها الخاص وتجهيز مداخل المدرسة بكمامات ومعقمات وقفازات وأجهزة قياس الحرارة، وتكليف مشرفات الأمن بفحص درجة الحرارة ووضع الملصقات الإرشادية في جميع مرافقها، والتي تنظم آلية التباعد ومنع استقبال المراجعين.



وأضاف الراشد أنه جرى وضع حاجز بلاستيكي بين مقعد قائد المركبة والراكب في سيارات التدريب، بحيث لا تحدّ من تدخل المدربة في حال الطوارئ، ووضع لوحات إرشادية للإجراءات الاحترازية، وتم العمل على تعقيم السيارات بعد كل استخدام، ومنعت التجمعات، وألزمت الموظفات بعدم التنقل بين المكاتب، ووزعت قناعًا بلاستيكيًّا للوجه لكل مدربة، كما جرى منع دخول أو استقبال الطلبات الخارجية من المطاعم، والتأكد من عدم الازدحام داخل دورات المياه والدخول بطريقة تضمن سلامة المتواجدات وتنظيف وتعقيم دورات المياه كل ساعتين.