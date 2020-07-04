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بحوزتهم 5 ملايين دولار.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 وافدين تورطوا ببيع عملات مزيفة

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بحوزتهم 5 ملايين دولار.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 وافدين تورطوا ببيع عملات مزيفة بحوزتهم 5 ملايين دولار.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 وافدين تورطوا ببيع عملات مزيفة
إضافة إلى 148 ألف ريال سعودي ومجموعة من المواد والأدوات التي تُستخدم في التزييف

بحوزتهم 5 ملايين دولار.. شرطة الرياض تطيح بـ 3 وافدين تورطوا ببيع عملات مزيفة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكّن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض من القبض على "ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر".

وقال المتحدث: ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وعُثر بمقر إقامتهم في حي الصفاء بالرياض على عملات نقدية مزيفة بما يقارب 148 ألف ريال سعودي، و5 ملايين دولار أمريكي، ومجموعة من المواد والأدوات التي تُستخدم في تزييف العملات، وجهاز عدّ النقود.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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