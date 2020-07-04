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عقيلة صالح: هناك اتفاق على ألا تكون السلطة التنفيذية والبرلمانية مجتمعة في إقليم واحد

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موسكو – سبوتنيك. وأوضح صالح في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه عند تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، سيكون هناك سلطة تنفيذية ومجلس نواب، مضيفا "المتفق عليه بألا تكون الرئاسات مجتمعة في إقليم واحد".

وتابع قائلا: "على كل إقليم أن يسمي من يمثله في المجلس الرئاسي، هذه هي القاعدة الجديدة في تكوين المجلس".

© REUTERS / POOL

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن المطالبة بفتح حساب معين يوضع فيه دخل النفط أو وضع آلية إشراف دولي توزع النفط "مطلب شرعي ومعقول" وعادل للجميع.

وكشف صالح أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات وخلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وإلى دول عدة.

أما عن الحل السياسي في ليبيا، فقال عقيلة صالح إنه يعتقد أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا حاليا متمثل في "إعلان القاهرة".

وأردف قائلا "إعلان القاهرة هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، فهناك إجماع بين الليبيين على هذا الإعلان".

واستمر صالح قائلا "في إعلان القاهرة طبعا كما ذكرت، نحن نعتقد أنه الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، لأنه لا يوجد تهميش أو إقصاء لأحد، وبالتالي نحن نرى حتى أن هناك إجماع بين الليبيين على هذا الإعلان".

© Sputnik . Inphgraphics

تطورات الأزمة في ليبيا عقب مؤتمر برلين

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