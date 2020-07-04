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"إشعال الفرن".. شاهد في "قضية خاشقجي" يدلي بشهادة صادمة

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© AP Photo / Hasan Jamali

وحسب وكالة "رويترز"، "أبلغ زكي دمير، الموظف في القنصلية بإسطنبول محكمة تركية، أنه طـُلب منه إشعال فرن تنور بعد أقل من ساعة على دخول خاشقجي المبنى".

وكان زكي دمير، وهو فني محلي عمل لدى القنصلية، يدلي بشهادته في اليوم الأول من محاكمة 20 مسؤولا سعوديا غيابيا فيما يتصل بمقتل جمال خاشقجي الذي فجر غضبا دوليا.

وقال دمير، إنه "استدعي لمقر سكن القنصل بعد أن دخل خاشقجي مبنى القنصلية المجاور للحصول على أوراق خاصة به"، متابعا "كان هناك خمسة أو ستة أشخاص ... طلبوا مني إشعال فرن تنور. كانت هناك أجواء من الذعر".

وكان أبناء خاشقجي قد أعلنوا في أواخر مايو/ أيار الماضي "العفو عن قتلة والدهم"، فيما أصرت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي التركية، على أنه "لا أحد يملك حق العفو عن قتلته".

ووافقت محكمة العقوبات المشددة في إسطنبول، على قبول لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة التركية ضد 20 مواطنا سعوديا، منهم سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات في المملكة، على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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