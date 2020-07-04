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"كورونا" يضرب قائد شرطة الحدود الإسرائيلية وسلطات الاحتلال تحقق

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"كورونا" يضرب قائد شرطة الحدود الإسرائيلية وسلطات الاحتلال تحقق "كورونا" يضرب قائد شرطة الحدود الإسرائيلية وسلطات الاحتلال تحقق
"تل أبيب" سجلت زيادة حادة في الإصابة بالفيروس التاجي نهاية الأسبوع

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية ميخائيل زنغرمان: إن قائد شرطة الحدود الإسرائيلية (MAGAV) العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بمرض كوفيد-19.

وأضاف المتحدث: "اتضح اليوم أن قائد شرطة الحدود MAGAV، العميد كوبي ياكوف شبتاي، أصيب بفيروس كورونا المستجد وحالته الصحية جيدة حاليًّا، وتقوم الشرطة بإجراء تحقيق وبائي، لتحديد دائرة الأشخاص الذين احتكوا به شخصيًّا في الفترة الأخيرة، وعلى أساس نتائج هذا الفحص سيتم اتخاذ قرار بشأن من سيتم عزله".

ووفق وكالة "نوفوستي" تم في إسرائيل تسجيل زيادة حادة في الإصابة بالفيروس التاجي، في نهاية الأسبوع.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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