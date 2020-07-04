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بينها فلسطين واليمن.. تمويلات من "التعاون الإسلامي" لـ11 مشروعًا بـ8 دول

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بينها فلسطين واليمن.. تمويلات من "التعاون الإسلامي" لـ11 مشروعًا بـ8 دول بينها فلسطين واليمن.. تمويلات من "التعاون الإسلامي" لـ11 مشروعًا بـ8 دول
اعتمدها "العثيمين".. وأمين صندوق التضامن: لقطاعات تعليمية وصحية واجتماعية

بينها فلسطين واليمن.. تمويلات من

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، التمويلات المالية اللازمة لصالح 11 مشروعًا في ثماني دول؛ وذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي، عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، لقطاعات الطوارئ، والجامعات، والمراكز والجمعيات، والمستشفيات، والمدارس في الدول الأعضاء.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي إبراهيم الخزيم، أن المشاريع التي اعتمدها الأمين العام للمنظمة شملت قطاعات تعليمية وصحية واجتماعية، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع تم إقرارها في الدورتين 63 و64 للمجلس الدائم للصندوق.

واستفاد من تلك المساعدات مشاريع تنموية في: اليمن، والنيجر، وفلسطين، وأوغندا، وكوت ديفوار، ونيجيريا، ومصر، وأفغانستان.

يُذكر أن الرؤية الأساسية لصندوق التضامن الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في النهوض بالمستوى الفكري والمعنوي للشعوب الإسلامية في العالم، وتقديم المساعدات المادية للمجتمعات المسلمة لدعمهم اجتماعيًّا وثقافيًّا، كما يقدم الصندوق مساعدات إنسانية عاجلة للدول الإسلامية وللمجتمعات المسلمة التي تتعرض لكوارث وأزمات.

وتأتي هذه المساعدات تعبيرًا عن تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع تلك الدول، وتصب في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي لتحقيق التنمية البشرية ورفع مستوى المسلمين في العالم، إضافة إلى تنمية القدرات البشرية في مختلف المجالات: الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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