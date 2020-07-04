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عون: لن نسمح بتنقيب الاحتلال وتعديه على مياهنا الإقليمية

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عون: لن نسمح بتنقيب الاحتلال وتعديه على مياهنا الإقليمية عون: لن نسمح بتنقيب الاحتلال وتعديه على مياهنا الإقليمية

جي بي سي نيوز :- أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون، الاثنين، أن بلاده لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالتنقيب والتعدي على مياهها الإقليمية المعترف بها دوليا.

وقال عون خلال استقباله البطريرك يوسف العبسي، وفي تصريحات نشرتها صفحة الرئاسة اللبنانية في "فيسبوك" إنه يتابع "المعلومات التي تحدثت أمس عن قرار العدو الإسرائيلي التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان قرب (البلوك رقم 9)".

وأضاف "تعتبر هذه المسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا".

وأكد أن لبنان لن يسمح بالتعدي على مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا، لاسيما المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبه حيث "بلوكات" النفط والغاز وخصوصا "البلوك رقم 9" الذي سوف يبدأ التنقيب فيه خلال أشهر".

وكشف موقع "إسرائيل ديفينس"، الاثنين، أن حكومة الاحتلال صادقت على التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة بحرية بمحاذاة "البلوك 9" اللبناني، الأمر الذي من شأنه أن يشعل النزاع مع بيروت.

ويقدر إجمالي حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من النفط، عند 865 مليون برميل، ومن الغاز عند 96 تريليون قدم مكعبة؛ بينما ستبدأ شركة "توتال" الفرنسية خلال 2020 عمليات حفر في "البلوك 9".

وفي 2018، وقعت اللبنانية للمرة الأولى عقودا مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين.

ويخوض لبنان نزاعا مع الاحتلال الإسرائيلي على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في كانون الثاني/ يناير 2016، عن إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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