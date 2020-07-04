أخبار عاجلة

"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال -
إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70 -
"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى -
الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس -
غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع -
"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض

Print
الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض
جدَّدت التشديد على أن أمن هو أمن المنطقة بأسرها

الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض

دانت الأردنية أمس قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق طائرات مسيَّرة متفجرة صوب الأراضي السعودية، اعتُرضت وأُسقطت من خلال عملية نوعية، نفذتها قوات التحالف العربي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، مؤكدًا وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما أكد مجددًا أن أمن البلدَيْن واحد، لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7390.59 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7390.59 نقطة

"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

شبكة عيون الإخبارية