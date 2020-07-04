منها عدد من الدول الآسيوية.. بريطانيا تستثني 50 دولة من العزل الصحي

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تضم القائمة معظم دول الاتحاد الأوروبي ودول من جزر أمريكا الجنوبية وكندا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن قائمة الدول التي يستثنى القادمين منها من إجراءات العزل الصحي المتبعة حالياً لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد مجدداً.

وكشف بيان للحكومة البريطانية أن تطبيق الإجراءات الجديدة سيبدأ من يوم 10 يوليو القادم، على أن تراجع القائمة بصورة لصيقة في حال ظهور ارتفاع في عدد حالات الإصابات في أي من الدول المستثناة.

وتضم القائمة معظم دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من الدول الآسيوية وجزر أمريكا الجنوبية وكندا.فيروس كورونا الجديد بريطانيا