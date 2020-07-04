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استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين وإثيوبيا

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استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين وإثيوبيا
بوساطة إفريقية ومراقبة أمريكية أوروبية

استئناف مفاوضات سد النهضة والخلافات جوهرية بين مصر وإثيوبيا

استؤنفت، مساء أمس بتقنية "الفيديو كونفرانس" المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين وإثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الإفريقية برئاسة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

وشارك في المفاوضات مراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلو مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونيون من مكتب الاتحاد الإفريقي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم أن الدول الثلاث استعرضت مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غداً بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.سد النهضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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