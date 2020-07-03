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" الطاقة " : الأردن لن يتأثر بتعليق إمدادات النفط العراقية

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" الطاقة " : الأردن لن يتأثر بتعليق إمدادات النفط العراقية " الطاقة " : الأردن لن يتأثر بتعليق إمدادات النفط العراقية

جى بي سي نيوز  :- قال مدير النفط والغاز الطبيعي بوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري، إنّ تعليق العراق لإمداداته النفطية إلى الأردن يأتي إثر تراجع النفط الحاد والذي وصل إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل.

وأشار الحياري، مساء الخميس، إلى أنّ وزارة الطاقة تتابع الموضوع مع الجانب العراقي، حيث سيستأنف توريد النفط إلى الأردن مع تحسن الأسعار، وتجاوز فترة الانخفاض.  

وأكّد الحياري، أنّ السوق المحلية الأردنية لن تتأثر بتعليق الإمدادات العراقية، والتي تشكل 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام يومياً، لافتاً إلى أنّ شركات التسويق الأردنية قادرة على تغطية احتياجات السوق ، وفق هلا اخبار . 

وذكر أنّ الأردن يستورد النفط العراقي بسعر يقلّ عن خام برنت بـ 16 دولاراً للبرميل الواحد، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في شهر شباط من العام الماضي.  

وبموجب المذكرة الموقعة بين البلدين، يستورد الأردن 10 آلاف برميل يومياً من حقول كركوك، منذ بداية شهر أيلول الماضي.

جي بي سي نيوز

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