أخبار عاجلة

"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال -
إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70 -
"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى -
الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس -
غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع -
"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمعية الإدارة الصحية تنتخب مجلساً جديداً.. "الصاعدي" رئيساً

Print
جمعية الإدارة الصحية تنتخب مجلساً جديداً.. "الصاعدي" رئيساً جمعية الإدارة الصحية تنتخب مجلساً جديداً.. "الصاعدي" رئيساً
اعتماد 13 عضواً وآل طراد نائباً والعريج أميناً للمال

جمعية الإدارة الصحية تنتخب مجلساً جديداً..

صدر قرار الإدارة العامة للجمعيات الصحية بالهيئة للتخصصات الصحية باعتماد تشكيل مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية للدورة الرابعة لمدة أربع سنوات اعتباراً من يوليو 2020م.

وأفضت نتائج الانتخابات التي أقامتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى انتخاب 13 عضواً، برئاسة د. بندر بن دخيل الصاعدي وعلي بن عبد الرحمن آل طراد نائباً للرئيس وأحمد بن عبد الله العريج أميناً للمال، بالإضافة إلى مجموعة من المتخصصين في مجال الإدارة الصحية من مختلف القطاعات الصحية والتعليمية بالمملكة.

وتحظى الجمعية باهتمام الجهات الصحية الرسمية كونها المظلة العلمية للتخصص والمهتمين في مجال الإدارة الصحية والقيادة الصحية، كما حظيت الجمعية بالموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- لقبول العضوية الفخرية للجمعية السعودية للإدارة الصحية منذ بداية انطلاقتها إلى أن تقلد حفظه الله مقاليد الحكم، ويعتبرها أعضاء الجمعية وسام فخر واعتزاز لهم.الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7390.59 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7390.59 نقطة

"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

المسند: موقع بالسعودية ضمن الأعلى في درجات الحرارة عالمياً

المسند: موقع بالسعودية ضمن الأعلى في درجات الحرارة عالمياً

الباحة.. قِبلة السياحة الصيفية بالسعودية.. هنا ثاني أطول مسار بآسيا ومشروع "الانزلاق الحر"

الباحة.. قِبلة السياحة الصيفية بالسعودية.. هنا ثاني أطول مسار بآسيا ومشروع "الانزلاق الحر"

شبكة عيون الإخبارية