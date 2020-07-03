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تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

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مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة
ارتفع إجمالي المصابين إلى 72711 حالة بينهم 19690 متعافيًا

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة خروج 402 متعافٍ من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 19690 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 1412 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 72711 حالة. لافتًا إلى وجود 81 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3201 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يُعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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