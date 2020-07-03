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"جلوبال بترول برايس": ضمن أرخص دول العالم في الكهرباء

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"جلوبال بترول برايس": السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء "جلوبال بترول برايس": ضمن أرخص دول العالم في الكهرباء
حلت في المرتبة الـ23 عالميًّا

جاءت المملكة العربية ضمن أرخص دول العالم في الكهرباء، بحسب تصنيف"globalpetrolprices" المتخصص في تتبُّع أسعار الطاقة حول دول العالم.

وأشار الموقع إلى أن السعودية حلّت في المرتبة الـ23 عالميًّا في تقديم أسعار رخيصة للكهرباء من بين 154 دولة.

وجاءت السودان بوصفها أرخص دولة عربيًّا وعالميًّا في أسعار الكهرباء، وتليها فنزويلا، وثالثًا كوبا، فيما جاءت برمودا الأغلى عالميًّا في الكهرباء، ثم ألمانيا والدنمارك.

وأشار التقرير إلى أن المغرب تعد أغلى دولة عربية في أسعار الكهرباء، وتليها الأردن، ولبنان ثالثًا، والإمارات رابعًا.أسعار الكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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