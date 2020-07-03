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"بلدية المسفلة" تصادر 15 مبسط للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة

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ضمن حملاتها الميدانية للقضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر – بشارع المنصور – حيث تم مصادرة 15 مبسط تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخردوات والملابس القديمة وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة حيث تم ضبط خردوات وملابس قديمة يتم التسويق لها وبيعها في 15 مبسط للباعة الجائلين في حوش بكر.

و أكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية والغير حضارية والتي تشكل خطراً على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة.

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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