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الاتحاد السعودي يستقبل رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية

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الاتحاد السعودي يستقبل رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية الاتحاد السعودي يستقبل رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية
استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي

الاتحاد السعودي يستقبل رابع الرحلات الجوية للاعبي ومدربي الأندية

وصلت ظهر اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الرحلة الجوية الرابعة القادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية، الخاصة بعودة مدربي ولاعبي الأندية المشاركة في المسابقات الكروية.

وضمت الرحلات الأربع 228 مدربًا ولاعبًا، تمت كافة ترتيباتها وإجراءاتها بدعم واهتمام مباشر من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وهو الدعم الذي كان له بالغ الأثر في تسهيل عودة اللاعبين والأطقم الفنية إلى المملكة؛ استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية المحلية.

وأثنى الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم على جهود كافة الجهات الحكومية والقطاعات المشاركة ومنسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي في إنهاء ترتيب واستقبال العائدين.

وأضاف الأمين العام للاتحاد السعودي أنه تم تأمين 4 طائرات خاصة من البرازيل وتونس ومصر وفرنسا، مؤكدًا أن تحديد الدول الأربع تم بناءً على أن غالبية اللاعبين والمدربين متواجدون في الدول الثلاث الأولى، فضلاً عن وضع نقطة تجمّع في باريس، كما تم أيضًا تسهيل مهمة عودة من هم خارج تلك الدول عن طريق البحرين -منفذ جسر الملك فهد-".

وأكد القاسم على أن الاتحاد السعودي واكب الاهتمام الصحي بدعم وزير الرياضة عبر إنشاء غرفة عمليات تهدف للتنسيق مع وزارة الرياضة والأندية فيما يتعلق باستئناف تدريبات الأندية وتطبيق البرتوكول الطبي المعتمد من قبل الوزارة.الاتحاد السعودي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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