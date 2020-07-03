الاحتلال يبحث عن الغاز بمنطقة "نزاع بحري" مع لبنان

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جي بي سي نيوز:- كشف موقع "إسرائيل ديفينس" أن حكومة الاحتلال صادقت على التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة بحرية داخل الحدود اللبنانية.

وقال الموقع إن التنقيب الذي سيجري بمحاذاة "البلوك9" اللبناني سيشعل النزاع مع لبنان، ويجلب توترا جديدا في المنطقة.

ولفت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو امتنعت على مدى سنوات، في إعطاء رخصة للتنقيب في هذه المنطقة بسبب الخشية من تفاقم النزاع مع لبنان ، بحسب "عربي21".

وتابع: "يبدو أن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدت إلى اتفاق صامت بين لبنان وإسرائيل بهذا الشأن، والسؤال هو عن ماذا تنازلت "إسرائيل".

ونقل الموقع عن وزير الطاقة يوفال شطاينتس، قوله إن عمليات البحث التمهيدية التي أجريت سابقا في الحقل، كشفت عن وجود خزان غاز طبيعي يشبه جيولوجيا خزانات الغاز الطبيعي الأخرى في المنطقة مثل حقلي كاريش وتمار".

وذكر أن هناك تحد إضافي لنزاع الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهو القانون الذي أقر مؤخرا في الكونغرس الأمريكي والمعروف بقانون قيصر، والذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي كيان يدعم النظام السوري، بما في ذلك دعم القوى الخارجية العاملة في سوريا لصالح النظام.

وقال الموقع: "هذا القانون يمكن أن يردع شركات أجنبية تعمل في مجال الغاز اللبناني إذا كان جزءا من مداخيل التنقيب عن الطاقة تستخدم في تمويل حزب الله".

وأشار إلى أنه في الواقع إن كل من يعمل بالغاز اللبناني، نظريا يمكن أن يجد نفسه تحت العقوبات الأمريكية أو الابتزاز من الاستخبارات.