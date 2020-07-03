أخبار عاجلة

"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال -
إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70 -
"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى -
الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس -
غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع -
"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاحتلال يبحث عن الغاز بمنطقة "نزاع بحري" مع لبنان

Print
الاحتلال يبحث عن الغاز بمنطقة "نزاع بحري" مع لبنان الاحتلال يبحث عن الغاز بمنطقة "نزاع بحري" مع لبنان

جي بي سي نيوز:- كشف موقع "إسرائيل ديفينس" أن حكومة الاحتلال صادقت على التنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة بحرية داخل الحدود اللبنانية.

وقال الموقع إن التنقيب الذي سيجري بمحاذاة "البلوك9" اللبناني سيشعل النزاع مع لبنان، ويجلب توترا جديدا في المنطقة.

ولفت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو امتنعت على مدى سنوات، في إعطاء رخصة للتنقيب في هذه المنطقة بسبب الخشية من تفاقم النزاع مع لبنان ، بحسب "عربي21".

وتابع: "يبدو أن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد أدت إلى اتفاق صامت بين لبنان وإسرائيل بهذا الشأن، والسؤال هو عن ماذا تنازلت "إسرائيل".

ونقل الموقع عن وزير الطاقة يوفال شطاينتس، قوله إن عمليات البحث التمهيدية التي أجريت سابقا في الحقل، كشفت عن وجود خزان غاز طبيعي يشبه جيولوجيا خزانات الغاز الطبيعي الأخرى في المنطقة مثل حقلي كاريش وتمار".

وذكر أن هناك تحد إضافي لنزاع الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهو القانون الذي أقر مؤخرا في الكونغرس الأمريكي والمعروف بقانون قيصر، والذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي كيان يدعم النظام السوري، بما في ذلك دعم القوى الخارجية العاملة في سوريا لصالح النظام.

وقال الموقع: "هذا القانون يمكن أن يردع شركات أجنبية تعمل في مجال الغاز اللبناني إذا كان جزءا من مداخيل التنقيب عن الطاقة تستخدم في تمويل حزب الله".

وأشار إلى أنه في الواقع إن كل من يعمل بالغاز اللبناني، نظريا يمكن أن يجد نفسه تحت العقوبات الأمريكية أو الابتزاز من الاستخبارات.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
ترامب: سننتصر على اليسار الراديكالي والفوضويين ومن يثيرون أعمال الشغب

ترامب: سننتصر على اليسار الراديكالي والفوضويين ومن يثيرون أعمال الشغب

حرق العلم الأمريكي قرب البيت الأبيض بعد خطاب ترامب

حرق العلم الأمريكي قرب البيت الأبيض بعد خطاب ترامب

القضاء يزيل التقييد عن كتاب لابنة شقيق ترامب: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم

القضاء يزيل التقييد عن كتاب لابنة شقيق ترامب: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم

زوج كارداشيان يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. "كاني ويست" يتحدى "ترامب"

زوج كارداشيان يعلن ترشحه للانتخابات الأمريكية.. "كاني ويست" يتحدى "ترامب"

شبكة عيون الإخبارية