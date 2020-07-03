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تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات مفخخة تجاه المملكة

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مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات مفخخة تجاه المملكة تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات مفخخة تجاه المملكة
أكدت وقوفها مع في كل ما تتخذه لحماية أمنها القومي

مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات مفخخة تجاه المملكة

أدانت جمهورية العربية بشدة، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية أربع طائرات بدون طيار "مفخخة" باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضها وتدميرها.

وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية، اليوم، عن تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، مؤكدة أن مثل تلك الممارسات لن تؤدي إلا لمزيد من التصعيد الذي لن يُفضي إلا لتعميق حالة التوتر، ويدفع باليمن إلى الفوضى ويذهب به بعيدًا عما يفترض أن ينعم به الشعب اليمني من سلام واستقرار.

وجددت مصر التأكيد على أهمية الاستجابة لجميع مبادرات وقف إطلاق النار، وذلك للوصول إلى تسوية تلك الأزمة وفق مرجعيات الأزمة اليمنية المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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