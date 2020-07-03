أخبار عاجلة

"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال -
إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70 -
"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى -
الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس -
غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع -
"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

العراق يوقف تحميل النفط للأردن حتى إشعار آخر

Print
العراق يوقف تحميل النفط للأردن حتى إشعار آخر العراق يوقف تحميل النفط للأردن حتى إشعار آخر

جى بي سي نيوز  :- أعلن مدير مديرية النفط والغاز في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري، الخميس، إيقاف تحميل النفط الخام العراقي في الوقت الحاضر من قبل الجانب العراقي حتى إشعار آخر، نظراً لـ "الانهيار غير المسبوق في النفط العالمية".

الحياري تحدث عن متابعة مع المعنيين في الجانب العراقي لاستئناف استيراد النفط من العراق خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً.

ويستورد الأردن النفط من العراق بموجب مذكرة التفاهم بين البلدين، والموقعة في الثاني من شباط/فبراير 2019، التي تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل نفط يومياً، تشكل 7% من احتياجات الأردن.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، قالت في بيان، إن واردات الأردن من نفط العراق بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 983 ألف برميل، بمعدل 10 آلاف، و800 برميل يوميا ، وفق المملكة . 

وأوضحت زواتي في تصريح لوكالة بترا، أن مصفاة البترول الأردنية استقبلت 2.1 مليون برميل، منذ بداية تفريغ مادة النفط الخام العراقي في موقع المصفاة في الزرقاء، في 5 أيلول/سبتمبر 2019، ولغاية نهاية شهر آذار/مارس 2020.

وأضافت حينها، أن نقل النفط العراقي متواصل، ويتم تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحدودية بين البلدين، التزاما بالإجراءات التي اتخذتها للحد من انتشار المستجد (كوفيد-19).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

اليوم.. 6 جهات تتنافس لتحديد أسعار الأضاحي بـ"بر الشرقية"

اليوم.. 6 جهات تتنافس لتحديد أسعار الأضاحي بـ"بر الشرقية"

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية