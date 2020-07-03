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وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

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وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا
أكّد أنه يشعر بالقوة والنشاط وسيواصل عمله من المنزل

وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أكّد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه قرّر عزل نفسه وسيواصل عمله من المنزل.

وأشار الوزير الباكستاني إلى أنه شعر الجمعة، بارتفاع في درجة حرارته، فقرر عزل نفسه على الفور في المنزل، ولدى الفحص تبيّن أنه مصاب بفيروس كورونا.

ولفت "قريشي" إلى أنه يشعر بالقوة والنشاط، وسوف يواصل عمله من المنزل، طالبًا الدعاء له، فيما كان يشارك "قريشي" في مختلف الاجتماعات الحكومية، وعادة ما يرتدي كمامة طبية أثناء حضور الاجتماعات؛ بحسب ما ذكر موقع "العربية نت".

كما سبق أن التقى الوزير الباكستاني، المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، يوم الأربعاء الماضي، في مكتبه في وزارة الخارجية الباكستانية.

وطال المستجد عددًا من رجال السياسة في باكستان، من بينهم رئيس البرلمان الاتحادي أسد قيصر، وحاكم إقليم السند عمران إسماعيل، وزعيم المعارضة البرلمانية شهباز شريف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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