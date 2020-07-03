أخبار عاجلة

"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال -
إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70 -
"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى -
الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس -
غياب تسجيل حالات تعافٍ جديدة في حائل منذ أسبوع -
"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اصطدام مروع لقطار بحافلة" يُصرع ويُصيب 28 شخصًا بباكستان

Print
"اصطدام مروع لقطار بحافلة" يُصرع ويُصيب 28 شخصًا بباكستان "اصطدام مروع لقطار بحافلة" يُصرع ويُصيب 28 شخصًا بباكستان
حادث هرعت على إثره فرق الإغاثة وتحقيق شامل لتحديد المسؤولية

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب ثمانية بجروح؛ جراء اصطدام قطار بحافلة ركاب، اليوم، في إقليم البنجاب شرقي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن الحافلة اصطدمت بالقطار أثناء تجاوزها لتقاطع سكة حديدية بالقرب من مدينة شيخوبورا.

وأضاف قائد الشرطة المحلية غازي صلاح الدين، أن موظفي إدارة سكك الحديد قد أغلقوا تقاطع السكة الحديدية قبيل مرور القطار بدقائق حسب الإجراء المعمول به، ولكن سائق الحافلة تجاهل الحاجز وبادر بتجاوز التقاطع بدلاً من الانتظار مما أدى إلى اصطدام الحافلة بالقطار.

وهرعت فرق الإغاثة إلى موقع الحادث، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى الحكومي القريب، وأمر وزير سكك الحديد شيخ رشيد أحمد بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق شامل في الحادث لتحديد المسؤولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال

"المجرشي".. أول دهّان سعودي يفوز بجائزة التميز: متوسط الدخل الشهري من 10 إلى 15 ألف ريال

إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70

إندونيسيا .. "كورونا" يصيب 1.209 أشخاص جدد ويقتل 70

"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى

"مكتبة عبدالعزيز العامة" تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى

الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس

الألمع خلال عام 2020.. مذنّب يشاهَد بالعين المجردة بعد اقترابه من الشمس

شبكة عيون الإخبارية