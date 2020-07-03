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بلدية "السهي" تكثف معالجة التشوهات البصرية وتزيل المخلفات والحشائش

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عالجت الحفريات وتشققات الأسفلت وأجرت صيانة لأعمدة الإنارة

بلدية

كثفت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، أعمالها في المركز والقرى التابعة له لإزالة الحشائش الضارة وصيانة الإنارة والأعمدة ومعالجة الحفريات والتشققات؛ وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري بالمركز والقرى التابعة له.


وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن البلدية ومن خلال معالجة التشوهات البصرية شرعت بالعمل في المركز والقرى التابعة له؛ وذلك لتحسين المنظر العشوائي ورفع جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.


وأضاف "عواف": أن "البلدية أزالت خلال 30 يوماً الماضية ما يقارب من 1276 متراً مكعباً من المخلفات و680 مترًا مربعًا من الحشائش، وقامت بصيانة 146 عمود وكشاف إنارة، ومعالجة 23 مترًا مربعًا من الحفريات والتشققات الموجودة بطبقة الأسفلت".


وشدد على حرص البلدية على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والمحافظة على سلامة الجميع.

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

بلدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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