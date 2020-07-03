"ممدوح بن سعود" شاكراً للقيادة تعينه رئيساً للجامعة الإسلامية: التطور هدفنا

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أشاد بما يحظى به التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص من عناية ورعاية

رفع الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، على الثقة السامية الكريمة بالموافقة على تعيينه رئيسًا للجامعة الإسلامية.

وأشاد الأمير بما يحظى به التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص من عناية ورعاية من قبل قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وما يمثله التعليم كركيزة أساسية في رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠)، منوهاً إلى الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجامعة الإسلامية من لدن القيادة الرشيدة مُنذ تأسيسها، وإلى هذا العهد الميمون باعتبارها منارة إشعاع علمية ذات رسالة سامية ومنهجية وسطية لخدمة هذا الوطن المبارك والعالم الإسلامي.

وأضاف: "من دواعي الشرف لي العمل في المدينة المنورة وفي هذه الجامعة العريقة"، مثمناً ما تحظى به الجامعة الإسلامية من دعم ورعاية من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه بتقديم الشكر والتقدير لوزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ثقته ودعمه، معبراً عن تطلعه إلى التعاون والعمل مع جميع منسوبي الجامعة لتحقيق كل ما من شأنه رفعة الجامعة وإكمال مسيرة تطويرها وبنائها بما يحقق تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة.الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة