رسائل طمأنة.. "المياه": 30 ألف م3 يومياً لمواكبة الطلب بـ"سراة الباحة"

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"آل فايع": الإدارة وضعت خططًا تشغيلية عاجلة وبدأت استقبال كميات إضافية

كشفت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة، ممثلة في شركة المياه الوطنية، عن توفير أكثر من 30 ألف متر مكعب من مياه الشرب لقطاع السراة بمنطقة الباحة لمواكبة الطلب على المياه خلال فصل الصيف، وفق التوافق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وزيادة معدلات الإنتاج من الآبار الجوفية ومحطات تنقية مياه السدود.

وأوضح المهندس ماجد آل فايع مدير عام خدمات المياه بمنطقة الباحة، أن الإدارة وضعت خططًا تشغيلية عاجلة لمواكبة الطلب على المياه بقطاع السراة بمنطقة الباحة في ظل زيادة الطلب عليها خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أن المنطقة بدأت في استقبال كميات المياه الإضافية من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بنسبة 30% إضافية لحصة المنطقة، إضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج من مصادر المياه الجوفية بالمنطقة ومحطات السدود بنسبة 60% وبشكل تدريجي خلال السبعة الأيام القادمة.

وبين "آل فايع" أن كميات المياه الإضافية بلغت أكثر من 30,300 متر مكعب في اليوم، لتصل كميات التوزيع اليومية في المنطقة يوم الأربعاء المقبل إلى أكثر من 100,800 متر مكعب في اليوم، فيما تبلغ كميات المياه في الأوضاع التشغيلية الطبيعية 70,500 متر مكعب في اليوم.

وأضاف: "الخطط التشغيلية شملت زيادة ساعات العمل بمحطات التعبئة بمحافظات سراة الباحة والبالغة 15 محطة تعبئة إلى 14 ساعة عمل في اليوم وبمتوسط 1,335 رحلة صهريج يومياً".

وطمأن "ال فايع" عملاء الشركة بالمنطقة، بأن العمليات التشغيلية في قطاع السراة بمنطقة الباحة ستصل إلى مرحلة الاستقرار خلال الأيام القليلة القادمة مع اكتمال تنفيذ الأعمال والإجراءات التشغيلية من مصادر المياه بالمنطقة، والتي تتم الاستفادة منها تدريجياً لمواكبة الطلب على المياه، وفق الإشراف والمتابعة المستمرة من أمير منطقة الباحة ووزير البيئة والمياه والزراعة والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، وحرصهم على استقرار العمليات التشغيلية وتوفير الخدمات لسكان المنطقة ومصطافيها.

ودعا آل فايع جميع المستفيدين إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه وتحسين سلوكيات استخدامها والمحافظة عليها، وفق ما يتم تنفيذه من جهود لإيصال المياه لطالبيها.NWC Full ٢ ٢ ٢.pdf وزارة البيئة والمياه والزراعة