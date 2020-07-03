تعرَّف على الفئات التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم التقاعد

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي حدّد الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.

وشملت الوظائف: "وظائف السلك الدبلوماسي؛ سفير ووزير مفوّض، مفوّضي الإفتاء شاغلي المراتب 14 - 15، الطيّارين، أمناء المناطق ووكلائهم على ألا تقل المراتب عن 14، إضافة إلى الخبراء والمهندسين شاغلي المرتبة 14، أمناء المراسم ومديريهم الذين لا تقل مراتبهم عن 11، المحافظين، ووكلاء المحافظين، رؤساء المراكز، وكلاء الإمارات، قصاصي الاثر، منفّذي القصاص ورؤسائهم، رؤساء الدوريات والخويا ورؤسائهم، الحراس المتلازمين من المستخدمين (الزوج وزوجته) اللذين يعملان في مدارس البنات.

وفيما يلي التفاصيل:

مجلس الوزراء