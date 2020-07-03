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أهالي "عويرض عقلة الصقور" للبلدية: سفلتوا شوارعنا!

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ترابية.. تضاعف أمراض الصدر نتيجة الغبار وهبوطات تلحق الضرر بالمركبات

أهالي

ناشد أهالي حي عويرض ببلدة المحلاني، الجهات المعنية بمحافظة عقلة الصقور، بالعمل على استكمال سفلتة الشوارع الترابية.

وأشار عدد من الأهالي إلى أن عدم سفلتة شوارع الحي ساهمت في مضاعفة أمراض الصدر نتيجة للغبار الذي تحدثه السيارات داخل الحي.

وأضاف الأهالي: "صيانة سياراتهم أصبح أمرًا دورياً وضرورياً خلال الشهر بسبب الحفر والهبوطات في الشوارع التي ألحقت الضرر بالمركبات"، مشيرين إلى أن الحجارة وأكوام التراب التي تعيق حركة سير السيارات بسبب السيول والأمطار تلحق ضررًا إضافياً بسياراتهم.ِ

وخلال حديثهم، أشار الأهالي إلى أن بلدية محافظة عقلة الصقور، تفيدهم كل عام أن مشروع السفلتة سيكون في ميزانية العام القادم دون أن يتم ذلك منذ عدة سنوات.

أهالي

أهالي

أهالي

أهالي

أهالي

أهالي

أهالي

حي عويرض بلدة المحلاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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