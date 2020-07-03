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القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس دونالد ترمب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس دونالد ترمب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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