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"أفسد عليه الفرحة باللقب".. مانشستر سيتي يقسو على ليفربول برباعية

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رفع رصيده إلى 66 نقطة ليعزز موقعه في وصافة "البريميرليغ"

حقق مانشستر سيتي فوزاً عريضاً برباعية نظيفة على ضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتفصيلاً، تناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من البلجيكي كيفين دي بروين من ركلة جزاء ورحيم ستيرلينغ وفيل فودين ولاعب ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين بالخطأ في مرماه في الدقائق 25 و35 و45 و66 على التوالي.

وهذه الخسارة هي الثانية للريدز في الدوري الموسم الجاري بعد خسارة أولى بثلاثية نظيفة أمام واتفورد ضمن الجولة الـ28 من المسابقة.

وبهذه النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 66 نقطة، معززاً موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد ليفربول البطل عند 86 نقطة.

ليفربول نادي مانشستر سيتي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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