"التجارة الأمريكية": اتساع العجز التجاري الأمريكي وتراجع حاد للصادرات منذ 2009

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نتيجة انتشار جائحة كورونا

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة في مايو، مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 ، نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19.

وقالت الوزارة: إن العجز التجاري زاد بنسبة 9.7 بالمائة إلى 54.6 مليار دولار، فيما انحدرت الصادرات 4.4 بالمئة إلى 144.5 مليار دولار، مسجلةً أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2009.

وبحسب التقرير، هبطت صادرات السلع 5.8 بالمائة إلى 90 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009.

وأثرت قيود السفر على صادرات الخدمات، لتتراجع إلى 54.5 مليار دولار، أقل مستوى لها منذ ديسمبر 2011.

وتراجعت الواردات 0.9 بالمائة إلى 199.1 مليار دولار، في أدنى مستوياتها منذ يوليو 2010.

وانخفضت الصادرات السلعية 0.8 بالمائة إلى 166 مليار دولار، أقل مستوى منذ سبتمبر 2010.فيروس كورونا الجديد