أخبار عاجلة

"الميمني" يباشر عمله مديراً لمستشفى النور التخصصي -
دخل حيز التنفيذ.. قرار أمريكي يثير خوف إسرائيل -
الدوري الإسباني .. ريال مدريد لمواصلة الانتصارات وبرشلونة لتضييق الخناق -
في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم -
فيديو واقعة غريبة.. لماذا أحرق مهربون طائرة تحمل مخدرات بـ5 ملايين دولار؟ -
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا" -
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية -
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة الأمريكية": اتساع العجز التجاري الأمريكي وتراجع حاد للصادرات منذ 2009

Print
"التجارة الأمريكية": اتساع العجز التجاري الأمريكي وتراجع حاد للصادرات منذ 2009 "التجارة الأمريكية": اتساع العجز التجاري الأمريكي وتراجع حاد للصادرات منذ 2009
نتيجة انتشار جائحة كورونا

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة في مايو، مع تراجع الصادرات إلى أدنى مستوياتها منذ 2009 ، نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19.

وقالت الوزارة: إن العجز التجاري زاد بنسبة 9.7 بالمائة إلى 54.6 مليار دولار، فيما انحدرت الصادرات 4.4 بالمئة إلى 144.5 مليار دولار، مسجلةً أقل مستوى لها منذ نوفمبر 2009.

وبحسب التقرير، هبطت صادرات السلع 5.8 بالمائة إلى 90 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2009.

وأثرت قيود السفر على صادرات الخدمات، لتتراجع إلى 54.5 مليار دولار، أقل مستوى لها منذ ديسمبر 2011.

وتراجعت الواردات 0.9 بالمائة إلى 199.1 مليار دولار، في أدنى مستوياتها منذ يوليو 2010.

وانخفضت الصادرات السلعية 0.8 بالمائة إلى 166 مليار دولار، أقل مستوى منذ سبتمبر 2010. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

مساء dmc -وزارة الصحة :تسجل 1218 حالات إصابة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة

مساء dmc -وزارة الصحة :تسجل 1218 حالات إصابة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة

14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية