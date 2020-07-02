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"بلدية بارق" تغلق مركز تسوق مخالف وتضبط مواد غذائية فاسدة

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"مرزن" وجّه بالحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة، اليوم الخميس، مركز تسوق مخالف للاشتراطات الصحية، حيث ضبطت مواد غذائية فاسدة، كما تابعت الإجراءات الوقائية من المستجد (COVID-19).

وفي التفاصيل، رصدت البلدية هذه المخالفات خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين في بارق ومركز ثلوث المنظر على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة الرجالية، وقد تم رصد بعض المخالفات الصحية والوقائية وتم إغلاق مركز للتسوق خالف الاشتراطات الصحية كما تم ضبط مواد غذائية فاسدة انتهت صلاحية إنتاجها.

ومن جهة أخرى، وجّه رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن بالتعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، وطالب المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحال التجارية.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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