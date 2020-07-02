"شرطة مكة" : القبض على شخص نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة تتنافى مع القيم والآداب العامة

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"الغامدي": جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لشخص ينشر تغريدات مسيئة بحق المرأة السعودية ووصفها بعبارات تتنافى مع القيم والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه وهو (مواطن في العقد السابع من العمر)، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.شرطة مكة المكرمة ‫ النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة