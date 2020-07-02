أخبار عاجلة

20 ألف أردني عادوا على 3 مراحل من الخارج -
منح الأردن إشارة السفر الآمن لتعامله الصحيح مع الجائحة -
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا" -
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية -
بالصين أم الأندية العالمية.. كيف يمكن ملء الفراغ الذي تركته أمريكا في العالم؟ -
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة -
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحي ثول" يقيم حملة للحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبروتوكولات الوقائية

Print
تضمنت توزيع كمامات ومعقمات .. ولاقت إقبالاً وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين

أقام مركز صحي ثول، بالتعاون مع شرطة ثول وجمعية الدعوة بشرق جدة وفريق أنوار التطوعي، اليوم الخميس، الحملة الوقائية التوعوية للمجتمع في الأسواق والكورنيش وذلك بالنصح والإرشاد والحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بأنظمة وبروتوكولات وزارة الصحة والتقيد بكل تفاصيلها لسلامة الجميع وتجاوز المرحلة بعون الله تعالى حتى نعود بحذر.

ورحب المجتمع بالمبادرة صغارًا وكبارًا رجالاً ونساءً مواطنين ومقيمين، حيث كان التفاعل يدل على الواعي والثقافة، وتضمنت الحملة التطوعية توزيع كمامات ومعقمات وقفازات مجانية والتي قام بها فريق جمعية الدعوة بشرق جدة وفريق أنوار التطوعي بثول، إضافة إلى قياس درجة الحرارة من خلال فريق مركز صحي ثول.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

مساء dmc -وزارة الصحة :تسجل 1218 حالات إصابة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة

مساء dmc -وزارة الصحة :تسجل 1218 حالات إصابة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة

14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

14 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

شبكة عيون الإخبارية