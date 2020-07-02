أخبار عاجلة

20 ألف أردني عادوا على 3 مراحل من الخارج -
منح الأردن إشارة السفر الآمن لتعامله الصحيح مع الجائحة -
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا" -
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية -
بالصين أم الأندية العالمية.. كيف يمكن ملء الفراغ الذي تركته أمريكا في العالم؟ -
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة -
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزارة الرياضة تنفي الأخبار المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

Print
وزارة الرياضة تنفي الأخبار المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة وزارة الرياضة تنفي الأخبار المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

وزارة الرياضة تنفي الأخبار المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة

نفت وزارة الرياضة الأنباء المتداولة حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مشيرة إليها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة.

ونشرت الوزارة تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قالت فيها : "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه لا صحة لما يتم تداوله من شائعات حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وتؤكد أن العمل على جاهزية الملعب يجري وفق الخطة الزمنية المحددة له".

وتابعت "ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر هذه الشائعات وفق ما تقتضيه الأنظمة".وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"

بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية

بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية

"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"

"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية