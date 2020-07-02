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مكة المكرمة .. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بـ"بئر الغنم"

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تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر

مكة المكرمة .. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بـ

لقي شخص مصرعه وإصابة أربعة أشخاص من جراء حادث مروري وقع عصر اليوم ببئر الغنم شمال مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، عصر اليوم الخميس؛ بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في بئر الغنم بمكة المكرمة، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، مشيراً إلى أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وخمس إصابات؛ منها إصابة واحدة حرجة، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابة واحدة طفيفة، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

حادث مروري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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