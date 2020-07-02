"أندرويد" يستعد للحصول على أكثر تطبيقات الطقس دقة في العالم

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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية تستعد للحصول على أكثر تطبيقات الطقس دقة في العالم.

وأشار تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن نظام تشغيل "أندرويد" سيحصل خلال الفترة المقبلة على تطبيق "دارك سكاي" الذي يوصف بأنه أفضل تطبيقات الطقس.

ومن المقرر أن يكون التطبيق ظاهراً بصورة رسمية بدءاً من 1 أغسطس.

وسيقدم بتلك الطريقة تطبيق "دارك سكاي" بيانات طقس دقيقة، وسيخبر المستخدمين قبل هطول الأمطار أو تساقط الثلوج بفترة كافية.

وكان هذا التطبيق موجوداً منذ فترة على نظام تشغيل "آي أو إس" الخاص بشركة "أبل" الأمريكية، ولكن عقب إعلان "أندرويد" استحواذها على التطبيق الدقيق، قررت أنها ستسحبه من متجرها الإلكتروني خلال شهر يوليو الجاري.أندرويد