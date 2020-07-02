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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى مليونين و679 ألفًا و230 شخصًا

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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى مليونين و679 ألفًا و230 شخصًا حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا ترتفع إلى مليونين و679 ألفًا و230 شخصًا
عدد الوفيات بلغ 128.024

حصيلة إصابات

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الخميس)، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى مليونين و679 ألفًا و230 شخصًا بزيادة 54357 حالة عن الإحصاء السابق.

وأوضحت المراكز أن عدد الوفيات ارتفع 725 إلى 128024 حالة؛ وفقاً لـ"رويترز".

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في أول يوليو (تموز)، مقارنة بالتقرير السابق قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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