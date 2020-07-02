بـ 164 إصابة جديدة.. الطائف تواصل تسجيل أرقام يومية مرتفعة بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

وصل عدد المتعافين لديها من الفيروس 2974 حالة.. إجمالي الإصابات 5707

ما زالت "الطائف" تُسجل أرقامًا يومية مرتفعة من حيث الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 164 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 5707 إصابة .

وسجلت المحافظة كذلك وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 30 وفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية.

في المقابل فقد بلغت حالات التعافي المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 181 حالة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 2974 حالة تعافٍ، وفي المقابل لا زال 2702 مصاب يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

فيروس كورونا الجديد